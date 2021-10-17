النظام الغذائي لالتهاب المفاصل والسكري.. 7 أطعمة احرص على تناولها الآن

التهاب المفاصل والسكري من الحالات التي تؤثر على ملايين البريطانيين سواء كنت تعاني من أي من الحالتين ، أو كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أو التهاب المفاصل ، فإن اتباع نظام غذائي صحي هو مكان جيد للبدء. إليك 7 أطعمة لتبدأ بتناولها الآن.



تناول نظام غذائي صحي يمكن أن تساعد في درء أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل والسكري من النوع 2. تشترك هاتان الحالتان في بعض أوجه التشابه ، ومن خلال إدخال الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي ، يمكنك منع الإصابة بمرض السكري أو التهاب المفاصل. ابدأ بإجراء هذه المقايضات السبعة الرئيسية اليوم.

ما هو القاسم المشترك بين مرض السكري والتهاب المفاصل؟

يمكن أن تتفاقم كلتا الحالتين بسبب ارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم.

يمكن أن يحدث الالتهاب المزمن بسبب النظام الغذائي وزيادة الوزن وقلة ممارسة الرياضة.

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الالتهاب إلى جعل بعض الخلايا مقاومة للأنسولين ، مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

الالتهاب حول مفاصلك هو أيضًا سبب آلام التهاب المفاصل.

إذن ما هي الأطعمة التي يمكنك تناولها لتقليل الالتهاب ومنع ارتفاع السكر في الدم؟

1- المكسرات

إذا كنت تريد تناول وجبة خفيفة ، فبدلاً من كيس رقائق البطاطس ، اختر حفنة من المكسرات بدلاً من كيس البطاطس المقلية.

يمكن أن تحتوي رقائق البطاطس على نسبة عالية من الملح والدهون والكربوهيدرات. ومع ذلك ، فإن المكسرات غنية بالبروتين والدهون الصحية وقد ثبت أنها تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ومنع حدوث طفرات.

2 - البروكلي

استبدل بعضًا من البطاطس النشوية بحصة إضافية من البروكلي.

البروكلي مليء بالألياف ومضادات الأكسدة وهو مصدر رائع لمركبات الكبريت المضادة للالتهابات.

3- أضيفي ثوم إضافي

تأتي رائحة الثوم القوية من مركب يسمى الأليسين. يعطي الأليسين الثوم طعمًا ورائحة لا تخطئها العين ، ولكنه أيضًا مضاد قوي للالتهابات.

حتى أن بعض الدراسات وجدت أن الثوم يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ، لذا أضف الكثير من الثوم إلى طبخك.

4 - الحمص

الحمص هو إضافات ليفية لذيذة للسلطات والكاري واليخنات.

كما أنها غنية بالبروتين ولكنها منخفضة السعرات الحرارية ، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول والحفاظ على الوزن الزائد.

يمكنك حتى استبدال اللحوم الحمراء بالحمص في أطباق مثل الفلفل الحار أو البولونيز للحصول على بديل خالٍ من اللحوم ومضاد للالتهابات.

5- اليقطين

استبدل البطاطس المشوية بالقرع المشوي ، فهذه الخضار لذيذة عند تحميصها بالأعشاب مثل الطرخون في زيت الزيتون.

يعتبر اليقطين من الخضروات الموسمية واللذيذة ، وقد كان له الفضل في تقليل الالتهابات وتنظيم نسبة السكر في الدم.

6 - العنب البري

بدلًا من تناول الفواكه المجففة التي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السكر ، تناول القليل من العنب البري الطازج.

التوت الأزرق مليء بمضادات الأكسدة ويميل إلى إثارة استجابة أقل لنسبة السكر في الدم ، مما يجعلها مناسبة لكل من مرضى السكر والتهاب المفاصل.

7 - سمك السلمون

استبدل مصدر البروتين المعتاد بقطعة من السلمون مرتين في الأسبوع.

السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .