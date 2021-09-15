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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. دعاء سهيل تقدم الحل لإنهاء مرض السكر لأصحاب السمنة نهائيا

مريض سمنة وسكر
مريض سمنة وسكر

قالت الدكتورة دعاء سهيل، الحاصلة على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن جميع مرضى السمنة لم يستطيعوا أن يستمتعوا بالنوم العميق، وذلك بسبب وجود الخلايا الدهنية فى أجسامهم. 

 

وحذرت دعاء سهيل، في حوار خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، من أدوية التخسيس التي تروج فى "فيس بوك"، موضحة أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا.

 

وأضافت: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب"، كاشفة أنه كلما تضررت النفسية زاد وزن الشخص بسبب ارتفاع هرمون الجوع نتيجة التوتر.

 

في سياق آخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، الحاصلة على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن مرض السكر سلاح ذو حدين، مؤكدة أن التخلص من الخلايا الدهنية يساعد على إنهاء مرض السكر.


وأضافت دعاء سهيل، أن الجسم يحتوي على 3 أجهزة مسئولة عن الحرق، وهي “الغدة الدرقية والرحم والمرارة”، موضحة أن التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في عملية الحرق.

 

وتابعت دعاء سهيل: "في سن الأربعين يحدث للجسم بعض التغيرات التي تتسبب في حدوث خلل الهرمونات داخل جسم المرأة، وعليه يحدث تراكم لخلايا الدهون حول الخصر".

دعاء سهيل جامعة نيوكاسل التغذية العلاجية هرمونات مرض السكر الغدة الدرقية أدوية التخسيس

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