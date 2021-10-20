نشرة المرأة والصحة: تيك توك يشكل خطرا على هذه الفئة من الفتيات.. بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بالربو.. علامة تدل على انتشار السرطان سريعا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

كل تريد معرفته عن السيلوليت ..الأسباب والأعراض والعلاج



السيلوليت هو المظهر الغامق للجلد الذي يعاني منه بعض الأشخاص على الوركين والفخذين والأرداف. يعتبر السيلوليت أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال بسبب الاختلافات في طريقة توزيع الخلايا الدهنية والعضلات والأنسجة الضامة في جلد الرجال والنساء.

أعراض ضمور العصب البصري عند الرضع



الضمور العصبي من أمراض العين التي تثير القلق خاصةً عندما تصيب أطفالنا الصغار الرضع بالتحديد، وفى هذا الإطار نعرض لأهم الأعراض المصاحبة لهذا المرض.

علاج الصفراء عند حديثى الولادة.. وكيف تكون نسبتها مقلقة



يحتاج علاج الصفراء عند حديثي الولادة إلى البقاء لفترة أطول في حضانة الأطفال حديثي الولادة أو إعادة إدخاله إلى المستشفى. غالبًا ما تختفى الصفراء عند حديثي الولادة الخفيف عند الرضع من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

بينها التشنجات .. تيك توك يشكل خطرا على هذه الفئة من الفتيات



كشف بحث جديد أجري مؤخرا عن أضرار استخدام تيك توك من قبل أطباء في مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، أنه ظهرت أعراض على مستخدمي تيك توك في جميع أنحاء العالم كـ التشنجات اللاإرادية وحركات اهتزاز جسدية ونوبات لفظية، ولكنها كانت بنسبة أكبر بين الفتيات في مرحلة المراهقة .

3 طرق طبيعية لعلاج آلام الجسم



يتعرض الجميع للمعاناة من الام الجسم في أوقات ما من حياتنا ويلجأ كثيرون لتناول العقاقير الطبية المسكنة ولمن لها العديد من المضاعفات ولا ينصح الاطباء الا بتناولها فى حالات محددة مثل الام الشديدة والأمراض المزمنة وعقب الجراحة.

هل بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بمرض صدري خطير؟



كشفت دراسة جديدة عن مخاطر إصابة الأطفال بالبدانة أجراها مؤخرا باحثون في مؤسسة الرئة الألمانية، أن البدانة ترفع خطر إصابة الأطفال بالربو؛ حيث وجدت نتائج الدراسة صلة مباشرة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وخطر إصابة الأطفال بالربو.

علامة تدل على انتشار السرطان سريعا .. اكتشفها



يعتبر السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد صحة الإنسان وتسبب الوفاة، ويعد الاكتشاف المبكر للمرض كلمة السر للنجاة منه، لذا يسعي العلماء بشكل مستمر لمعرفة أهم علامات السرطان المبكرة ليتمكن المصاب من اكتشافه فى المرحلة الأولى.

طرق فعالة لعلاج تساقط الشعر والصلع الوراثي نهائيا



تساقط الشعر أمر خطير يمكن للعديد من الأسباب أن تكون تسببه، من بينها نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم، فقر الدم، أو التعرض للتوتر الشديد.

للتخلص من الكسل.. اكتشف أسباب وأعراض الخمول



يعد الخمول من أكثر المشكلات الصحية التى تعطل حياة الإنسان، ويكون لديه شعور بالنعاس أو الإرهاق والكسل وقد يكون هذا التباطؤ جسديًا أو عقليًا.

العملية الأنسب من جراحات السمنة لمرضى ارتجاع المريء



قد يعاني مرضى ارتجاع المريء من مشاكل في المعدة، وذلك لأنه مرض ناتج عن ارتجاع حمضي متكرر. أثناء عملية البلع، ترتخي مجموعة العضلات المحيطة بأسفل المريء، مما يتسبب في تهيج جدار بطانة المريء، وبالتالي الشعور بحرقة وألم شديد في الصدر.

استشارى يكشف أبرز مضاعفات عمليات جراحات السمنة.. وطريقة العلاج



قال الدكتور كريم صبري استشارى السمنة والمناظير بطب عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، و عضو كلية الجراحين الأمريكية، أن هناك العديد من المضاعفات التي تلحق عمليات جراحات السمنة، ويمكن عند إكتشافها ان يقوم الطبيب بعلاجها على الفور.



هل تفشل عمليات تحويل مسار المعدة.. وكيف يتم علاجها ؟



تتضمن عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار، إجراء خمسة إلى ستة شقوق صغيرة في البطن يتم من خلالها إدخال منظار صغير متصل بكاميرا فيديو وأدوات جراحية، ولكي يضمن المريض إجراء هذه العملية بصورة صحيحة يجب أن يكون تحت إشراف طاقم طبي محترف .

هل يمكن إصلاح فشل عمليات تكميم المعدة ؟

تعتبر عملية تكميم المعدة هي عملية يتم من خلالها القيام باستئصال كامل المعدة أو جزء منها فقط، وهي عملية لها عدة أنواع وطرق، ويمكن لعمليات تكميم المعدة ان تفشل، ويمكن علاجها فيما بعد إن تم إكتشاف المشكلة من قبل طبيب محترف.