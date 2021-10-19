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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. 12 طريقة مجربة لفقدان الوزن.. أسباب سرطان العين وأعراضه.. علاج قرحة المعدة والقولون

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكن التعرف عليها خلال السطور التالية.

12 طريقة مجربة لفقدان الوزن 

فقدان الوزن ، مشكلة تؤرق الكثير من الأشخاص ،فإذا كنت تحلمين بقوام متناسق ومثالي يمكنك اتباع 12 طريقة للتخلص من الوزن الزائد وتثبيت الوزن .

لا يزال من المستحسن إنقاص الوزن ببطء للتخلص من تلك الوزن الزائد بشكل دائم اتباع نظام غذائي ليس ضروريًا لتحقيق هذا الهدف؛ كل ما تحتاجه هو بعض التغييرات في عاداتك وأسلوب حياتك بالإضافة إلى القليل من التحكم في النفس، كشف موقع panlasangpinoy عن أفضل 12 طريقة مجربة لفقدان الوزن

أسباب سرطان العين وأعراضه.. انتبهى إليها

أسباب   سرطان العين عديدة ويجب الانتباه إليها خصوصا وأن هناك عدد من أنواع السرطان المختلفة التي تصيب العين ، ومنها سرطان العين وسرطان الغدد الليمفاوية.


يمكن أن يتطور السرطان أحيانًا في الأنسجة المحيطة بمقلة عينك أو ينتشر إلى العين من أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين أو الثديين.

علاج قرحة المعدة والقولون بطرق مجربة.. تعرفى عليها

يمكنك علاج قرحة المعدة والقولون بسرعة من خلال مجموعة علاجات سريعة متوفرة فى رفوف مطبخك يمكنها أن تساعد على تقوية بطانة المعدة

تعد قرحة المعدة هي تقرحات مفتوحة في بطانة المعدة تنجم عن الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري  أو الاستخدام المفرط لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومسكنات الألم.

فوائد غير متوقعة لـ عصير البرقوق

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول عصير البرقوق يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم .

ومن  المعروف منذ فترة طويلة أن عصير البرقوق يساعد في تخفيف الإمساك، وجعل الجهاز الهضمي يعمل بكفاءة.

موقع صدى البلد أخبار هامة مجالي الصحة والمرأة السرطان سرطان الغدد الليمفاوية الوزن الزائد

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