Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من الشبكية إلى الجفن.. أعراض غريبة لـ سرطان العين.. تعرف عليها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:32 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
أصبح السرطان من أكثر الأمراض المنتشرة بين جميع الفئات العمرية، وهناك أنواع كثيرة يمكن أن تصيب أي جزء من الجسم، ويعد سرطان العين أخطر أنواع السرطانات.

ونشر موقع "web md " أن أعراض الاصابة بسرطان العين، لا تحدث دائمًا في وقت مبكر ولكن عندما تتغير الخلايا السليمة في العين وتنمو بسرعة كبيرة بطريقة غير منظمة ، فإنها يمكن أن تشكل كتلة من الأنسجة تسبب الاصابة بسرطان العيون.

وأضاف الموقع أن سرطان العين يمكن أن يكون في أجزاء متعددة من العين، حيث يمكن أن يصيب الشبكية، او الجفن او الغدد الدمعية، ويعد سرطان العين من أخطر السرطانات لأنه يمكن أن ينتقل لأماكن أخرى من الجسم عن طريق الغدد الليمفاوية .

• أشهر الأعراض :-

- مشاكل في الرؤية :-
يعد التغير في الرؤية من اشهر أعراض سرطان العيون، قد لا يتمكن الفرد من الرؤية جيدًا ، أو قد يرى وميضًا من الضوء أو بقعًا مظلمة في عين واحدة أو تغييرا في حجمها أو شكلها. 

- بقعة داكنة في العين :-
البطانة الموجودة خارج مقلة العين تسمى الملتحمة، ينمو الورم في هذه البطانة ، حيث يمكن أن يبدو كبقع داكنة على العين، إذا لم يتم العثور عليه ومعالجته بسرعة ، فقد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم من خلال الجهاز الليمفاوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض سرطان الثدي عند الرجال

اكتشفي أخطر السرطانات بخطوة واحدة

ترشيحاتنا

مصدر أمني: ضبط 50 متظاهرًا أثناء نظر قضية ضحية الشهامة بالمنوفية

حكام مباريات الغد فى الأسبوع الخامس للدورى الممتاز

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

الجامعة اللبنانية تقرر تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب المظاهرات

صدق أو لا تصدق.. مسئول مصري سابق وراء استبعاد جهاد جريشة من مونديال الأندية

شاهد.. إطلالة مثيرة لـ ابنة نوال الزغبي في مظاهرات لبنان

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود قصير وحذاء فسفوري.. منى زكي تثير الجدل على السوشيال ميديا

تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد

بعد اكتمال فرق المدربين.. لقطات مميزة لـ أحلام وراغب علامة من The Voice