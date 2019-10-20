من الشبكية إلى الجفن.. أعراض غريبة لـ سرطان العين.. تعرف عليها



- مشاكل في الرؤية :-

يعد التغير في الرؤية من اشهر أعراض سرطان العيون، قد لا يتمكن الفرد من الرؤية جيدًا ، أو قد يرى وميضًا من الضوء أو بقعًا مظلمة في عين واحدة أو تغييرا في حجمها أو شكلها.



- بقعة داكنة في العين :-

البطانة الموجودة خارج مقلة العين تسمى الملتحمة، ينمو الورم في هذه البطانة ، حيث يمكن أن يبدو كبقع داكنة على العين، إذا لم يتم العثور عليه ومعالجته بسرعة ، فقد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم من خلال الجهاز الليمفاوي.

أصبح السرطان من أكثر الأمراض المنتشرة بين جميع الفئات العمرية، وهناك أنواع كثيرة يمكن أن تصيب أي جزء من الجسم، ويعد سرطان العين أخطر أنواع السرطانات.ونشر موقع "web md " أن أعراض الاصابة بسرطان العين، لا تحدث دائمًا في وقت مبكر ولكن عندما تتغير الخلايا السليمة في العين وتنمو بسرعة كبيرة بطريقة غير منظمة ، فإنها يمكن أن تشكل كتلة من الأنسجة تسبب الاصابة بسرطان العيون.وأضاف الموقع أن سرطان العين يمكن أن يكون في أجزاء متعددة من العين، حيث يمكن أن يصيب الشبكية، او الجفن او الغدد الدمعية، ويعد سرطان العين من أخطر السرطانات لأنه يمكن أن ينتقل لأماكن أخرى من الجسم عن طريق الغدد الليمفاوية .• أشهر الأعراض :-