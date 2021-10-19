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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن إصلاح فشل عمليات تكميم المعدة.. استشاري السمنة يجيب

إصلاح فشل عمليات
إصلاح فشل عمليات تكميم المعدة

تعتبر عملية تكميم المعدة هي عملية يتم من خلالها القيام باستئصال كامل المعدة أو جزء منها فقط، وهي عملية لها عدة أنواع وطرق، ويمكن لعمليات تكميم المعدة ان تفشل، ويمكن علاجها فيما بعد إن تم إكتشاف المشكلة من قبل طبيب محترف.
 

طرق إصلاح فشل عمليات تكميم المعدة

 

وقال الدكتور كريم صبري استشارى السمنة والمناظير بطب عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، ان عمليات تكميم المعدة يمكن أن تتعرض للفشل إن تم إجراؤها بصورة غير احترافيه، وفي هذه الحالة لا يخسر المريض الوزن على الإطلاق.
 

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وتابع صبري خلال ندوته بموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يمكن ملاحظة فشل عمليات تكميم المعدة عندما لا يخسر المريض على الأقل نصف الوزن الذي كان عليه قبل إجراء عملية التكميم.

وأوضح صبري، أنه يمكن إصلاح فشل عمليات تكميم المعدة عبر إعادة قص المعدة مرة أخرى بطريقة إحترافية، أو يتم تحويلها لعملية تحويل المسار، وذلك إن كان المريض لا يتعامل مع العملية بشكل صحيح.

 

إصلاح فشل عمليات تكميم المعدة


وأكد صبري، ان من أكثر الأخطاء التي يمكن ان تسبب في فشل عمليات تكميم المعدة هي بعدم تناول الأطعمة الصحية والإكثار من الاكلات السكرية، والالتزام بعدد الوجبات التي أوصى بها الطبيب قبل العملية .

وأشار صبري، ان احد اسباب فشل عمليات تكميم المعدة أيضا يرجع إلى عدم إلتزام المريض بعدد الوجبات، اى يتم تناول 10 وجبات في اليوم الواحد ، مما يتسبب في كبر حجم المعدة مرة أخرى .

وأفاد صبري، أنه قبل إجراء عمليات تكميم المعدة يجب على المريض تهذيب سلوكياته في تناول الطعام، وذلك حتى يحقق النتائج المرادة من إجراء عمليات تكميم المعدة او غيرها من عمليات جراحات السمنة .

وإليكم الفيديو للقاء بالكامل من هنا ..
 

تكميم المعدة عمليات تكميم المعدة إصلاح فشل عمليات تكميم المعدة قص المعدة الدكتور كريم صبري

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