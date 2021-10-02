هل تزيد جراحات السمنة من فرص الإنجاب لدى النساء والرجال ؟

تأخر الإنجاب مشكلة كبيرة يعاني منها الكثيرين، وقد يكون هناك العديد من الأسباب وراء تأخر الإنجاب لدى الرجال والنساء، ومن أكثر الأسباب انتشارا في هذا العصر هو زيادة الوزن، والتي تقلل عند الرجال من هرمون الذكورة، وتسبب في تكيس المبايض عند النساء.

تأثير زيادة الوزن على فرص الإنجاب



وقال الدكتور كريم صبري استشاري السمنة والمناظير بطب عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، و عضو كلية الجراحين الأمريكية، ان السمنة يمكن ان تؤثر على الإنجاب بالسلب سواء كان للرجال أو للنساء .





وتابع صبري خلال ندوته بموقع “صدى البلد” الإخباري، ان السمنة تؤثر على فرص الإنجاب عند الرجال عبر تقليل هرمون الذكورة، وتؤثر على السيدات في فرصة الإنجاب عبر التسبب في تكيس المبايض، والتسبب في ضعف عمل المبايض واضطراب الهرمونات الأنثوية .



وأضاف صبري، إلى ان إجراء عمليات السمنة لمن يعانون من زيادة الوزن الذين يعانون من تأخر الإنجاب قد يزيد من فرص الإنجاب لهم؛ حيث أفادت جميع الدراسات ان كل 100 سيدة تعاني 80% من تكيس المبايض بسبب زيادة الوزن .



ونصح صبري، بأن يتم إجراء عمليات السمنة قبل التخطيط للحمل ب 6 أشهر، وذلك حتى يحصل الطفل داخل الرحم على الغذاء المناسب له وتكون الظروف ملائمة للحمل، ولا يتعارض هذا الأمر مع الغذاء التي تحصل عليها الأم بعد إجراء عمليات جراحات السمنة .



وأشار صبري، انه إذا قامت السيدة بعمل عملية جراحات السمنة وحدث الحمل، فيمكن للمرأة ان تستمر في حملها بشكل طبيعي، ولكن عليها المتابعة مع أطباء التغذية لإعطائها النظام الغذائي السليم والفيتامينات اللازمة للحمل .



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