مرض السكري هو حالة مزمنة ولكن يمكن التحكم فيه عن طريق مكافحة الجسم للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

هل الفاكهة خطر على مرضى السكري؟ ستقترح هذه المقالة تناول الفاكهة وتجنبها إذا كنت مصابًا بمرض السكري .

قائمة بأنواع الفواكه المناسبة لمرضى السكري



يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تناول الفاكهة.

فيما يلي قائمة بالفواكه مقسومة على مؤشر GI ، كما ذكر من قبل وزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

ثمار GI و GL منخفضة

بعض الفواكه لها مؤشر جلايسيمي أقل من 55 و GL أقل من 10 ، بما في ذلك.

تفاح

افوكادو

موز

التوت

الكرز

جريب فروت

العنب

فاكهة الكيوي

النكتارين

البرتقالي

الخوخ

إجاص

برقوق

فراولة

ثمار متوسطة المؤشر جلايسيمي (GI من 56 إلى 69)

تعتبر الفاكهة ذات المؤشر الجلايسيمي بين 56 و 69 غذاء متوسط ​​المؤشر الجلايسيمي. جميع الفواكه المذكورة أدناه لا تزال تحتوي على مستويات GL أقل من 10.

البطيخ

تين

البابايا

أناناس



الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من GI



الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي أعلى من 70 ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع و GL أكبر من 20 هي جلايسيمي مرتفع في حين أن هذه الأطعمة آمنة مع مرض السكري ، فمن المهم تناول كميات أكبر من الفاكهة التي تحتوي على نسبة منخفضة من GI بدلاً من ذلك.

التمور (عالية GL)

البطيخ (منخفض GL)

الفاكهة و مرض السكري

و جمعية السكري الأمريكية (ADA) تنصح أي نوع من الفواكه على ما يرام لتناول الطعام لشخص يعانون من مرض السكري، طالما أن الشخص ليس لحساسية الفاكهة معين.

أ التحليل البعدي نُشر في عام 2014 في المجلة الطبية البريطانية ، وجد أن تناول الفاكهة بشكل كبير مرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

ومع ذلك ، فإن تحضير الفاكهة يمكن أن يؤثر على نسبة السكر في الدم. الفواكه الطازجة أو المجمدة أفضل من الفواكه المصنعة مباشرة من العلبة أو البرطمان ، مثل عصير التفاح والفاكهة المعلبة تشمل الفواكه المصنعة أيضًا الفواكه المجففة وعصائر الفاكهة.

يجب على مرضى السكري تناول الأطعمة المصنعة باعتدال أو تجنبها تمامًا. يمتص الجسم الفاكهة المصنعة بسرعة أكبر ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم تعمل معالجة الفاكهة أيضًا على إزالة أو تقليل مستويات بعض العناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك الفيتامينات والألياف.

يوصي المعهد الوطني لمرض السكري والجهاز الهضمي وأمراض الكلى (NIDDK) الأشخاص المصابين بداء السكري بتجنب عصائر الفاكهة أو الفواكه المعلبة المضاف إليها السكر.

خلط الفاكهة مثل العصائر تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر ويتم امتصاصها بسرعة أكبر مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

مصدر المعلومات موقع هيلثي .