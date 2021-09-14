نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة للحماية من أمراض القلب.. اختبارات حديثة تزيد احتمالات القضاء على السرطان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

زف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، أخبارا سارة لعشاق المانجو، لاحتوائها على الكثير من الفوائد الصحية على الجسم.

تعتبر صحة الأسنان مهمة جدًا لدى الإنسان ، ويجب الاهتمام بها من خلال اتباع بعض العادات الصحية والابتعاد عن العادات الضارة التي تدمر الأسنان بشكل عام.

تسبب السرطان في وفاة ما يقرب من 10 ملايين في العام الماضي، ولا يزال السبب الأول للوفاة بين أولئك الذين يبلغ عددهم 80 عامًا أو أقل ، كما نعرف أن أفضل الطرق لتقليل وفيات السرطان هي من خلال الكشف المبكر.

ارتفعت حالات المصابين بـ حمى الضنك في الهند وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، مما أثارت الفزع بين المواطنين خاصة للتشابة الكبير بين أعراض كورونا وحمى الضنك.