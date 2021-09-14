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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة للحماية من أمراض القلب.. اختبارات حديثة تزيد احتمالات القضاء على السرطان

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

تحميك من السرطان وأمراض القلب.. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة

زف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، أخبارا سارة لعشاق المانجو، لاحتوائها على الكثير من الفوائد الصحية على الجسم.

أغربها السباحة .. عادات تضر بصحة أسنانك

تعتبر صحة الأسنان مهمة جدًا لدى الإنسان ، ويجب الاهتمام بها من خلال اتباع بعض العادات الصحية والابتعاد عن العادات الضارة التي تدمر الأسنان بشكل عام.

 

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اكتشاف مذهل.. اختبارات حديثة تزيد احتمالات القضاء على السرطان

تسبب السرطان في وفاة ما يقرب من 10 ملايين  في العام الماضي، ولا يزال السبب الأول للوفاة بين أولئك الذين يبلغ عددهم 80 عامًا أو أقل ، كما نعرف أن أفضل الطرق لتقليل وفيات السرطان هي من خلال الكشف المبكر.

بعد انتشارها في الهند.. الفرق بين أعراض حمى الضنك وفيروس كورونا

ارتفعت حالات المصابين بـ حمى الضنك في الهند وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، مما أثارت الفزع بين المواطنين خاصة للتشابة الكبير بين أعراض كورونا وحمى الضنك.

نشرة المرأة والصحة صحة الأسنان الدكتور جمال شعبان فيروس كورونا أعراض حمى الضنك

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