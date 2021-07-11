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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. 90% من سكان العالم مهددون بمرض خطير

مرض الملاريا يهدد
مرض الملاريا يهدد مليارات الأشخاص بسبب الاحتباس الحراري

ذكرت دراسة حديثة أن حوالي 8.4 مليار شخص، أي حوالي 90% من سكان العالم، عرضة للإصابة بمرض الملاريا أو حمى الضنك بحلول عام 2080، إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الارتفاع المتزايد.

 

وقالت الدراسة المنشورة في دورية "ذا لانسيت" الطبية، إن أمريكا الشمالية تقع في منطقة الخطر، وهو ما يهدد بانتقال واسع للملاريا وحمى الضنك.

 

كما تشمل المناطق المعرضة لتفشي مرض الملاريا شمال آسيا ووسط وشمال أوروبا، وهي عرضة أيضا لخطر انتشار عدوى حمى الضنك، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

وحذر الباحثون من استمرار مستويات الارتفاع في درجات الحرارة بالمعدلات الحالية، فقد يؤدي ذلك إلى إطالة مواسم انتقال الملاريا بمقدار شهر، و4 أشهر بالنسبة لحمى الضنك على مدى الخمسين عاما القادمة.

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ورغم ذلك، يقول مؤلفو الدراسة أنه من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يمكن أن نمنع إصابة ملايين الأشخاص بالملاريا وحمى الضنك.

 

ويقول فيليب جيه كولون جونزاليس، الأستاذ المساعد في كلية لندن وأحد مؤلفي الدراسة إنه يجب على المسؤولين عن الصحة العامة وقادة دول العالم الاستعداد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك تلك التي تظل فيها الانبعاثات عند مستويات عالية.

 

وتنصح الدراسة بالاستمرار في العمل على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، للتقليل من مدة انتقال الأمراض، خاصة في المناطق ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

 

وينتقل مرض الملاريا عن طريق أنثى البعوض، التي تحمل أبواغ الفيروس في غددها اللعابية، وبحسب منظمة الصحة العالمية، تقتل الملاريا أكثر من 400 ألف شخص كل عام، معظمهم من الأطفال.

 

ويعتبر العلاج المكون من مادة الأرتيميسينين أشهر علاج متاح لأخطر أشكال الملاريا المنجلية التي تمثل 90٪ من حالات الإصابة.

 

كما لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك. وتشير التقارير إلى أنها تصيب ما بين 100 مليون و 400 مليون شخص سنويا وتقتل 20 ألف شخص.

 

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 3.4 مليار شخص معرضون لخطر الإصابة بالملاريا بينما يتعرض 3.9 مليار شخص لخطر الإصابة بحمى الضنك.

 

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت المنظمة أن الصين نجحت في القضاء على الملاريا بعدما خاضت على مدى العقود السبعة الماضية حرباً ضد هذا المرض، الذي أودى في 2019 بحياة أكثر من 400 ألف شخص.

 

والصين التي كانت تسجل في أربعينيات القرن الماضي 30 مليون إصابة سنويا بالملاريا، لم تسجل أي إصابة محلية بالمرض خلال الـ4 سنوات الماضية.

مرض الملاريا دراسة حمى الضنك الاحتباس الحراري التغير المناخي

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