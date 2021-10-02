حالات يحتاج فيها مريض السكر إلى إجراء عمليات جراحات السمنة.. فيديو

أظهرت العديد من الأبحاث أن الإصابة بالسمنة قد تؤدي لحدوث السكري من النوع الثاني، ولكن مع مرور الوقت فقد ظهر انه يمكن أن يتسبب مرض السكري من النوع الثاني في زيادة الوزن.



أهمية إجراء عمليات السمنة لمرضى السكري





قال الدكتور كريم صبري استشاري السمنة والمناظير بطب عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الامريكية، انه يمكن لعمليات جراحات السمنة ان تعالج مرض السكري من النوع الثاني، والذي يصيب غالبا من هم اكبر من 20 عام، والذي يعتمد في علاجه على الأقراص والأنسولين.





وتابع صبري خلال ندوته بموقع "صدى البلد” الإخباري، بالنسبة لمرضى السكري من النوع الأول، فإن عمليات جراحة السمنة غير مناسبة لهم، وذلك لان البنكرياس لديهم لا يعمل نهائيا، وبالتالي فأغلبهم يعانون من النحافة .



وأوضح صبري، أن عمليات جراحات السمنة تعمل على إنقاص الوزن بمعدل 20 إلى 30 كيلو، الامر الذي يكون مفيد لمرضى السكري لأنها تقلل من مناعة الانسولين.



وتابع صبري، ان جراحات السمنة بالنسبة لمريض السكري من النوع الثاني تعتمد في استبعاد جزء من الأمعاء والمسؤول عن امتصاص 70% من السكريات والدهون .



وأكد صبري، ان عمليات تحويل المسار بالنسبة لمرضى السكري تعيد الاتزان الهرموني إلى الجهاز الهضمي، مما يجعل دورة العام تمر على الأمعاء بصورة سريعة عن طريق هرمون الـ GLB1، والذي يساهم بشكل كبير في إعادة نشاط البنكرياس مرة أخرى.



واختتم صبري، ان عمليات تكميم المعدة يمكن ان تتناسب مع مرضى السكري حديثي الإصابة، والتي لم تمر سوي خمس سنوات على إصابتهم، لا يحصلون على جرعات كبيرة من الأنسولين .



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