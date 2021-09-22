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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبري: السمنة المفرطة قد تعيق التنفس أثناء النوم

كريم صبري
كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك بعض الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والضغط والكوليسترول العالي، وهذه الأمراض تسمى بمتلازمة السمنة المرضية.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السمنة المفرطة قد تعوق التنفس أثناء النوم، وعدم القدرة على القيام بمهامه بشكل طبيعي طوال فترة النهار، بسبب عدم النوم الجيد.

 

وأشارت إلى أن تكميم المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن، وتجرى بالمنظار، والإقامة في المستشفى قد لا تتعدى الـ12 ساعة.

 

وقال الدكتور كريم صبري، إن هناك بعض المشاكل التي تعوض إجراء عملية تحويل المسار في بعض الأوزان المفرطة، مثل زيادة سمك جدار البطن، وهذا يؤدي إلى صعوبة تحرك المنظار داخل المعدة، وهذا الأمر يتواجد في الأوزان التي تزيد عن 200 كيلو.

 

وتابع "صبري"، أن هناك إمكانية لإجراء عملية تكميم المعدة في الأوزان المفطرة كمرحلة أولى، وبعد خفض الوزن بدرجة معينة، يتم إجراء عملية تحويل المسار للوصول إلى الوزن المناسب.

 

وأكمل كريم صبري، أن المريض يحرص على تناول بعض الأطعمة مثل الزبادي في أول 10 أيام، وبعد ذلك يتناول بعض الأطعمة الموصوفة لمدة 20 يوم، وبعد الشهر الأول يستطيع تناول الطعام العادي.

 

وتابع "صبري"، أن جراحات السمنة آمنة في الآوزان المختلفة، وتجرى بالمنظار، من خلال فتحات صغيرة جدًا، مضيفًا أن هناك إمكانية لإجراء عملية استئصال المرارة مع تكميم المعدة أو تحويل المسار بنفس فتحات جراحة السمنة بدون أي فتحات جديدة.

 

وأشار إلى أن المرارة السليمة لا يجب إزالتها تحت أي حال من الأحوال، والإزالة فقط تقتصر على وجود حصوات داخل المرارة.
 

كريم صبري السمنة تحويل المسار تكميم المعدة اخبار التوك شو

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