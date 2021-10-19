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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تفشل عمليات تحويل مسار المعدة.. وكيف يتم علاجها ؟

طرق علاج فشل عمليات
طرق علاج فشل عمليات تحويل المسار

تتضمن عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار، إجراء خمسة إلى ستة شقوق صغيرة في البطن يتم من خلالها إدخال منظار صغير متصل بكاميرا فيديو وأدوات جراحية، ولكي يضمن المريض إجراء هذه العملية بصورة صحيحة يجب أن يكون تحت إشراف طاقم طبي محترف .
 

طرق علاج فشل عمليات تحويل مسار المعدة
 

وقال الدكتور كريم صبري استشارى السمنة والمناظير بطب عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، و عضو كلية الجراحين الأمريكية، أنه يمكن أن تتعرض عمليات تحويل مسار المعدة للفشل، عندما يشعر المريض بأنه لا يخسر الوزن بشكل فعالة، او تعرض لزيادة في الوزن بشكل اكبر مما كان عليه.
 

كريم صبري يكشف تفاصيل عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن

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وأضاف صبري خلال ندوته بموقع “صدى البلد” الإخباري، إلى أنه يمكن لمن يجروا عمليات تحويل مسار المعدة أن يتبعوا نظام غذائي غير صحي، مما يتسبب في فشل الهدف من إجراء العملية، وبالتالي يجعلهم يعانون من زيادة وزن كبيرة مع مرور الوقت.

 

علاج فشل عمليات تحويل مسار المعدة

 

وأوضح صبري، أن إصلاح فشل عمليات تحويلمسارالمعدة، يمكن أن يتم علاجها عبر إعادة إجراء العملية مرة أخرى، او بتحويلها لعملية تحويل المسار الكلاسيكي، او يمكن إلغائها ايضا، لانه لم يتم إستئصال أى أجزاء من المعدة.

وتابع صبري، أنه يمكن للطبيب أن يحدد فشل عمليات تحويل مسار المعدة عبر إجراء الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد، مع منظار المعدة لكي يساعدهم على إجراء الخطة العلاجية المثالية لحالة المريض .

وإليكم الفيديو للقاء بالكامل من هنا ..

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