بينها التشنجات .. تيك توك يشكل خطرا على هذه الفئة من الفتيات

كشف بحث جديد أجري مؤخرا عن أضرار استخدام تيك توك من قبل أطباء في مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، أنه ظهرت أعراض على مستخدمي تيك توك في جميع أنحاء العالم كـ التشنجات اللاإرادية وحركات اهتزاز جسدية ونوبات لفظية، ولكنها كانت بنسبة أكبر بين الفتيات في مرحلة المراهقة .

أضرار استخدام تطبيق تيك توك للمراهقات



وقام الاطباء بدراسة بعض المرضى والتشاور معهم عرفوا السبب، وقد اكتشفوا أن معظم هؤلاء الفتيات لديهن شيء مشترك وهو استخدام تطبيق تيك توك، وفقا لما نشر في صحيفة “وول ستريت جورنال”.









وأكد الأطباء إن الفتيات كن يشاهدن مقاطع فيديو للمؤثرين في تطبيق تيك توك، الذين قالوا إنهم مصابون بمتلازمة توريت (Tourette)، وهي اضطراب في الجهاز العصبي يتسبب في قيام الناس بحركات أو أصوات متكررة لا إرادية.



وقال دونالد جيلبرت، طبيب الأعصاب في المركز الطبي لمستشفى الأطفال في سينسيناتي، أنه حوالي 10 مراهقين جدد يعانون من التشنجات اللاإرادية يزورون عيادته شهرياً منذ مارس 2020.

أضرار استخدام تطبيق تيك توك للمراهقات



وأضاف جيلبرت، أن أعراض المراهقين قد تمثل اضطرابات عصبية وظيفية، وهي فئة من الآلام التي تشمل بعض التشنجات اللاإرادية الصوتية وحركات الجسم غير الطبيعية التي لا ترتبط بالعنف؛ حيث يمكن التخلص من هذه التشنجات اللاإرادية، بالعلاج السلوكي المعرفي، والابتعاد عن استخدام تطبيق تيك توك لعدة أسابيع.



ووجدت الدكتورة أولفيرا، متحدثة باسم التطبيق التي درست 3000 مقطع فيديو من “تيك توك” كجزء من بحثها، أن 19 من 28 مؤثراً الأكثر متابعة على التطبيق أفادوا بتطوير حركات جديدة لا إرادية نتيجة مشاهدة مقاطع فيديو.



وأفاد متخصصون في مؤسسات كبرى أخرى بحدوث طفرات مماثلة، فمنذ آذار (مارس) 2020، أبلغ مستشفى تكساس للأطفال عن رؤية ما يقرب من 60 مراهقاً يعانون من هذه التشنجات اللاإرادية، في حين رأى الأطباء هناك حالة أو حالتين سنويًا قبل الوباء.