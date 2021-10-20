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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل تريد معرفته عن السيلوليت .. الأسباب والأعراض والعلاج

صدى البلد

السيلوليت هو المظهر الغامق للجلد الذي يعاني منه بعض الأشخاص خاصة فى منطقة  الوركين والفخذين والأرداف. يعتبر السيلوليت أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال بسبب الاختلافات في طريقة توزيع الخلايا الدهنية  مما يؤدي إلى تغيرات  في مظهر الجلد.
 

ما هو السيلوليت 

السيلوليت عبارة عن دهون تحت الجلد  تظهر على فخذيك ونهاية المؤخرة والوركين والبطن وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال. 

شكل السيلوليت 

عادة ما يكون علاج السيلوليت عبارة عن مزيج من التدليك و شفط الدهون أو العلاج بالضوء و تخفيف التجاعيد وتعزيز نمو الكولاجين لشد الجلد وزيادة تدفق الدم .

يمكن استخدام الليزر لعلاج السيلوليت  تحت الجلد.

أنواع السيلوليت 

يعتبر السيلوليت أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال. يعد وجود تاريخ عائلي من السيلوليت عاملا خطرا آخر. قد يزيد الحمل ونمط الحياة غير النشط من خطر الإصابة بالسيلوليت.

علاج السيلوليت

على الجانب الآخر قد يظهر السيلوليت   في بعض الأحيان في الثديين أو الذراعين أو البطن ويمكن التخلص من السيلوليت عن طريق  فقدان الوزن وممارسة الرياضة لشد العضلات أو ممارسة تمارين الأيروبيك 3-5 مرات في الأسبوع لمدة 30-40 دقيقة 

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شكل السيلوليت فى الفخذين 

 

يمكن التخلص من شكل السيلوليت فى الافخاذ عن طريقة الحقن بالأوكسجين وهو إجراء طبي يتم  حقن  غاز ثاني أكسيد الكربون الغاز تحت الجلد. أظهرت دراسة صغيرة أن هذا قد يكون مفيدًا في علاج السيلوليت.
 

علاج السيلوليت بالأفخاذ 

 

يمكن علاج السيلوليت بمجموعة العلاجات التالية يقدمها موقع femina.in

-العلاج بالموجات الصوتية 

 أظهرت الدراسات أنه يمكن أن تقلل الموجات الصوتية  من ظهور السيلوليت. 

-العلاج بالليزر أو الضوء 

 هو علاج يجمع بين العلاج بالليزر والتدليك. تتطلب هذه العلاجات جلسات علاج متعددة 

-العلاج بالتدليك 

تتوفر عدة أجهزة تقوم بتدليك المناطق المصابة بالسيلوليت. تستخدم هذه الآلات أسطوانات دوارة لتجميع مناطق الجلد وتدليكها  أحد الأمثلة على علاجات التدليك هو Endermologie ، وهي تقنية فرنسية مستخدمة لعلاج السيلوليت منذ منتصف التسعينيات. 

تستخدم هذه التقنية جهازًا يعمل بالكهرباء ويمتص المناطق المصابة

 تستمر العلاجات عادة لمدة 30-45 دقيقة ، وعادة ما تكون هناك حاجة إلى 10-12 جلسة قبل أن تظهر النتائج. بينما قد يحدث انخفاض مؤقت في ظهور السيلوليت ، يبدو أن هذه التقنية تعيد توزيع الدهون بدلاً من تغيير تكوينها بشكل دائم تحت الجلد ، وقد أظهرت الدراسات حول فعالية هذا العلاج نتائج متضاربة.

- عملية شفط الدهون 

 

هي غير فعالة في علاج السيلوليت. في الواقع ، قد يؤدي شفط الدهون إلى تفاقم مظهر الجلد عن طريق امتصاص الدهون الموجودة تحت الجلد مباشرة. والنتيجة هي تقشير إضافي للجلد.

يستخدم نحت الدهون بالموجات فوق الصوتية موجات صوتية لمحاولة تقليل السيلوليت. لا يوجد دليل قاطع لإثبات فعالية هذه التقنية.

كريمات الريتينول أو المنتجات الموضعية 

 

التي تحتوي على 0.3٪ ويمكن أن تقلل  من ظهور السيلوليت. يمكن أن تساعد الكريمات على التقليل من مظهر السيلوليت.


هل من الممكن منع السيلوليت؟
 

من الممكن محاربة السيلوليت عن طريق الحفاظ على وزن صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مما قد يساعد في تقليل ظهور السيلوليت

يجب التوقف عن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة عبر الأرداف لأنها تؤدى  إلى الحد من تدفق الدم ، وقد يساهم ذلك في تكوين السيلوليت.

 

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