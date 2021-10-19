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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق طبيعية لعلاج آلام الجسم

الام الجسم
الام الجسم

يتعرض الجميع للمعاناة من الام الجسم في أوقات ما من حياتنا ويلجأ كثيرون لتناول العقاقير الطبية المسكنة ولمن لها العديد من المضاعفات ولا ينصح الاطباء الا بتناولها فى حالات محددة مثل الام الشديدة والأمراض المزمنة وعقب الجراحة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ " doctor-ndtv"” أوضحت دكتور نعمى أغاروال، خبير التغذية  أن الإنسان يستطيع التغلب على آلام الجسم المختلفة ببعض الطرق الطبيعية .

وأضافت أن أغلب آلام الجسم تكون ناتجة عن الام المفاصل أو آلام العضلات،وتوجد 3 طرق طبيعية فعالة فى علاج هذه النوعية من الام بل والوقاية منها فى المستقبل.

أفضل مرهم لعلاج آلام الرقبة والسيطرة عليها

‏علاج آلام الرقبة الشديدة.. وكيفية تشخيصها

نظام غذائي متوازن:


يأتي النظام الغذائي المتوازن في مقدمة الأشياء التى تحمى صحة الجسم والذي يتكون من مزيج من البروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون والكربوهيدرات ضروري للجسم خاصة فيتامين د لأنه يساعد على تنظيم كمية والفوسفور والكالسيوم  في الجسم الذي يحمى من مشاكل المفاصل والعظام والأسنان.

تناول من الماء
الاهتمام بتناول الماء والحفاظ على رطوبة الجسم  يطرد السموم من الجسم ويعمل على تزيت المفاصل وتحسين حركتها كما أن الجفاف في حد ذاته يعمل على سحب السوائل من الخلايا المختلفة مما يزيد من آلام الجسم .

 التوابل الطبيعية
الحرص على تناول التوابل الطبيعية بشكل مستمر يساعد فى التخلص من آلام الجسم خاصة الزنجبيل والكركم والقرفة والثوم لاحتوائها خصائص طبيعية مضادة للالتهابات .

آلام الجسم طرق طبيعية علاج الام الجسم الام المفاصل آلام العضلات

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