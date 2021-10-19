عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق فعالة لعلاج تساقط الشعر والصلع الوراثي نهائيا

الدكتور ماهر محمود
الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر

 تساقط الشعر أمر خطير يمكن للعديد من الأسباب أن تكون تسببه، من بينها نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم، فقر الدم، أو التعرض للتوتر الشديد.

 وإن كنت تعاني من تساقط الشعر فعليك بقراءة السطور التالية لمعرفة طرق علاج تساقط الشعر الفعالة، وبالأخص في حالات الصلع الوراثي.

 

طرق فعالة لعلاج الصلع الوراثي

 

وقال الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، إنه يمكن علاج تساقط الشعر عبر معرفة الأسباب وعلاجها والتصدي لها، وقد يكون علاج الصلع الوراثي بالنسبة للبعض امر مستحيل سوي بعمليات زراعة الشعر، وهو أمر غير صحيح.

 

دراسة تكشف أسباب تساقط الشعر المضاعف عند الإصابة بكورونا

6 أسباب رئيسية لتساقط الشعر.. تعرف على كيفية علاجه والسيطرة عليه

 

وتابع محمود خلال ندوته بموقع “صدى البلد" الإخباري، أن أهم طرق علاج تساقط الشعر التفاعلي هو علاج الأسباب، وتشمل:
1- الاهتمام بالنظام الغذائي الجيد، والتركيز على الخضروات والفواكه والبروتينات.
2- الحصول على الفيتامينات اللازمة للجسم خلال اتباع نظام الرجيم .
3- علاج مشاكل فقر الدم.
4- استخدام اللوشن على الشعر.
5- حقن البلازما باستخدام الصفائح الدموية الموجودة في دم المريض.
6- حقن الخلايا الجذعية والميزوثيرابي .

 

طرق فعالة لعلاج الصلع الوراثي

 

أما بالنسبة لتساقط الشعر الوراثي، فقد أشار محمود، إلى أن الصلع الوراثي عندما يبدأ خط الشعر يتراجع إلى الخلف، ويبدأ حجم الشعر وكثافته تضعف وتصبح أخف .

وأوضح محمود، أن تساقط الشعر الوراثي بالنسبة للسيدات يبدأ عندما تضعف خصلات الشعر، وتنتج عدد أقل من الشعيرات في البصيلة الواحدة .

وأضاف محمود، إلى علاج تساقط الشعر الوراثي يعتمد استخدام محفزات دائمة لنمو الشعر ، وذلك بشكل مستمر ودائم، ومن أبرز علاجات تساقط الشعر الوراثي، ما يلي :
1- علاج المينكوسيديل يجب ان يستخدم بصفة مستمرة مدى الحياة لمرضى الصلع الوراثي، وذلك ليحقق نتائج فعالة، ويتوافر منه نوعان نوع مخصص للرجال، وآخر للسيدات .
2-  عمليات زراعة الشعر ، وهو حل جذري بالنسبة لمرضى تساقط الشعر الوراثي.

وإليكم الفيديو للقاء بالكامل من هنا ..
 

تساقط الشعر الصلع الوراثي علاج الصلع الوراثي علاج تساقط الشعر تساقط الشعر التفاعلي المينكوسيديل عمليات زراعة الشعر الدكتور ماهر محمود

موضوعات متعلقة

طبيعية 100%.. الدكتورة حنان الحسيني تكشف عن منتج يعيد إنبات الشعر.. فيديو

بالوصفات الهندية القديمة .. طرق تطويل وتكثيف وعلاج الشعر

البيض والسلمون أبرزها.. أطعمة أخرى تسهم في نمو الشعر

فوائد البيض في علاج تساقط الشعر .. لن تتوقعيها

ترشيحاتنا

هدف خرافي جديد.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول على أتليتكو مدريد

السعودية.. هيئة العقار: تراجع أسعار المتر في أحياء جدة بأكثر من النصف

فرصة العمر..أسرة تبيع مدينة بالكامل مقابل 725 ألف دولار شاملة الطرق والمواشي

حقيقة قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.. فيديو

نوستالجيا..موروثات "ليلة الحنة" وكيف تطورت عند المصريين وبعض الدول العربية

نيويورك تقرر إزالة تمثال لأحد مؤسسي الولايات المتحدة بسبب ماضيه الاستعبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

15 نوفمبر.. حظر دخول موظفي الحكومة إلا بعد حصولهم على تطعيم كورونا

نصف تريليون جنيه رشوة ..المؤبد والمشدد ل 16 متهما بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة

موسيماني: هذا الشخص لا يمثلني.. وعلاقتي بالأهلي "مش محتاجة كلام"

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

راتبه 3 ملايين دولار..فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ