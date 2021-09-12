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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف أسباب تساقط الشعر المضاعف عند الإصابة بكورونا

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تنتج العديد من المضاعفات نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، ومن بين المضاعفات تساقط الشعر، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Public Health Emergency COVID-19 Initiative تقارير عن 10 مرضى مؤكدين من COVID-19 عانوا من تساقط الشعر المتزايد في غضون أسابيع إلى أشهر بعد الإصابة دون وجود تاريخ لتساقط الشعر. 

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلد ، فإن تساقط الشعر هو حالة شائعة حيث من الطبيعي أن تفقد حوالي 50-100 شعرة يوميًا دون مواجهة أي مشاكل في المظهر. 

تزداد الحالة سوءًا عندما يبدأ الأشخاص في فقدان الشعر على شكل بقع في فترة زمنية أقصر مع عدم ظهور علامات نمو الشعر أو انخفاضها ، مما يتسبب في صلع مؤقت يكون مرئيًا ويؤثر على مظهرهم وثقتهم. 

غالبًا ما لا يكون لدى المرضى الذين يعانون من تساقط الشعر الكربي تاريخ من تساقط الشعر وتظهر الحالة عادةً بسبب عوامل مثل الإجهاد المزمن أو النظام الغذائي غير السليم أو الإشعاع أو الحرارة أو المرض الذي تسبب في ضعف جهاز المناعة.

ومن عوامل تساقط الشعر بسبب فيروس كورونا

 

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1. الإجهاد 

أظهرت دراسة أن جائحة COVID-19 قد أدى إلى تفاقم الحالة النفسية للفرد وزاد من الإجهاد النفسي الاجتماعي ، مما تسبب في أمراض الشعر وفروة الرأس "الحساسة للتوتر" ، بما في ذلك تساقط الشعر الكربي، أيضًا ، كانت الحالة أعلى لدى المريضات قبل الجائحة وأثناءها. 

2. تساقط الشعر الموجود مسبقًا مع الإجهاد 

تشير دراسة أخرى إلى أنه تم الإبلاغ عن تساقط الشعر الكربي في المرضى الذين تعافوا من مرض COVID-19 الحاد وكان لديهم مشاكل سابقة في تساقط الشعر، أصبحت الحالة فيها شديدة بسبب ضغوط الإغلاق  

3. جرعات عالية من الأدوية والتوتر 

تتحدث الدراسة عن عشرة مرضى يعانون من تساقط الشعر الكربي المحدد المرتبط بـ COVID-19، وتقول إن 80 في المائة من هؤلاء المرضى عولجوا بأدوية مثل هيدروكسي كلوروكوين والمضادات الحيوية مثل أزيثروميسين و الكورتيكوستيرويدات الجهازية ، والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر في نفوسهم إلى جانب الإجهاد النفسي والفسيولوجي المحيط بالعدوى. 

المصدر boldsky

 

COVID-19 فيروس كورونا عوامل تساقط الشعر بسبب فيروس كورونا الاجهاد اخبار الصحة

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