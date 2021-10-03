استشاري يكشف سبب عدم شعور متعافي كورونا بالصحة الجيدة.. فيديو

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إن أعراض ما بعد كورونا متنوعة ومختلفة من حالة لأخرى منها تساقط الشعر، وآخرون يصابون بما يسمى غمامة على المخ، والتهابات الجلد، ولكن أكثر الحالات تصاب بأعراض نفسية.

وأضاف استشاري الأمراض الصدرية خلال استضافته فى برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن من يشعر بأعراض اشتباه كورونا عليه التوجه للطبيب فورا للحصول على العلاج مبكرا للقضاء على الفيروس، حيث أن هناك أدوية تعطى لمن يشعر باشتباه في الإصابة، معلقا: "في دواء يستخدم للجرب واكتشفنا أنه مفيد في قتل الفيروس".

وأشار استشاري الأمراض الصدرية، إلى أن المتعافي من كورونا يشعر أنه ليس طبيعيا، لافتا إلى أن كل الأعراض تزول بعد فترة عدا إذا أصيب المريض بتليف في الرئتين حيث أنه حينها يحتاج لفترة علاج أطول.

وأكد استشاري الأمراض الصدرية أن لبن الأم يقوى ويعزز مناعة الطفل، وحمايته من العديد من الأمراض والفيروسات، ومنها: فيروس كورونا، وخاصة عندما تتلقى الأم اللقاح قبل حملها بالطفل على الأقل 6 أشهر، وأشار إلى أن هناك دواءً يسمى مضاد الفيروس، الذى يعمل على علاج الحالات البسيطة والمتوسطة من حالات فيروس كورونا.

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية أن يتم إعطاء مريض فيروس كورونا، سواء حالات بسيطة أو متوسطة المضاد الفيروسى، حتى أن يتم شفاء الشخص تماما من الفيروس، وهذا عكس ما حدث سابقا كان يتم إعطاء المريض المضاد الفيروسي خلال 12 يوما فقط من علاج المريض.