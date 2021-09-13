حل سريع وسحري لمشاكل الشعر.. فيديو

قالت الدكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي فارم، إن "ماسي هير" منتج رائع لمعالجة معظم مشاكل الشعر، مضيفةً أن من أهم المشاكل التي تواجه السيدات والرجال مشكلة تساقط الشعر.



وأكدت حنان الحسيني، خلال حوارها مع برنامج “أنا والطبيب” المذاع عبر قناة “صدى البلد2” تقديم الإعلامية مارى نعيم، أن منتج " ماسي هير" يوقف تساقط الشعر لدى السيدات والرجال ويساعد على تطويل الشعر أيضاً وكثافته.



وأضافت حنان الحسيني أن منتج "ماسي هير" عبارة عن سبراى و بنرشه 5 أو 6 رشات على فروة الرأس وكذلك على فراغات فروة الرأس و نقوم بتدلييك فروة الرأس لمدة دقيقتين بطريقة دائرية للأستفادة من فوائده، مضيفةً أن يجب أستخدامه مرة واحدة في اليوم قبل النوم في الليل.



وأشارت إلى أنه كورس يجب الأنتظام عليه لمدة 6 شهور و لن تكوني بحاجة إلى أستخدام منتج تاني نهائياً.