طبيعية 100%.. الدكتورة حنان الحسيني تكشف عن منتج يعيد إنبات الشعر.. فيديو

قالت الدكتورة حنان الحسيني، المدير الطبي لمجموعة " ماسي فارم " ، إن مشكلة تساقط الشعر تحدث عندما يفقد الشخص ما يقرب من 100 شعرة ، يوميا ، مع وجود كتل شعر على المخدة ، وهو ما يعرف بالتساقط المرضي، ويؤدي لفراغات في فروة الرأس.

وأوضحت الدكتورة حنان الحسيني، خلال لقائها لـ برنامج " عيش حياتك " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2 " ، ومن تقديم الإعلامية إيمان يوسف ، أن منتج " ماسي هير " يساعد على مليء فراغات فروة الرأس ، مشيرة إلى أن المنتج طبيعي 100 % .

وتابعت " الحسيني " ، أن منتج " ماسي هير " لديه ميزة أنه يمنع افراز الانزيم المسؤول عن تساقط الشعر ، وبالتالي لا توجد احتمالية لعودة الفراغات من جديد .

وأكدت الدكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي هير، أن منتج "ماسي هير" منتج رائع لمعالجة معظم مشاكل الشعر، مضيفةً أن من أهم المشاكل التي تواجه السيدات و الرجال مشكلة تساقط الشعر.



وأكدت الدكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي هير، إن منتج " ماسي هير" يقوم بوقف تساقط الشعر لدى السيدات و الرجال و يقوم بتطويل الشعر أيضاً و تتقيله.