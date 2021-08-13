دراسة: معدلات ذكاء أطفال فترة كورونا أقل من غيرهم

توضح احدى الدراسات التي أجريت على الأطفال حديثي الولادة إنخفاض معدلات الذكاء أثناء فترة انتشار فيروس كورونا، وتسند الدراسة سبب ذلك الى انخفاض التفاعلات الجماعية والمجتمعية اثناء فترات فرض اجرائات غلق اجباري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون القائمون على تلك الدراسة من جامعة براون، إن الأطفال الذين ولدوا منذ شهر مارس 2020 لديهم مهارات معرفية ولفظية وحركية أقل وأسوء من الأطفال الذين ولدوا قبل ظهور فيروس كورونا.

وأضافت الدراسة، إن معدل ذكاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر الى ثلاثة سنوات من 100 الى 79 مقارنة بالذين ولدوا في العقد السابق، كما سجل الأطفال في المناطق الأفقر معدلات ذكاء أسوء.

ويقول العلماء، إن الإغلاق وقواعد التباعد الإجتماعي تسببت في قلة تفاعل الأطفال مع العالم الخارجي بنسبة كبيرة، مما أدى الى انخفاض معدل النمو الإدراكي بشكل كبير لدى الأطفال خاصة أن تلك هي فترة النمو الحسي والحركي.

بينما لا يعلم الباحثون حتى الان ما إذا كان هؤلاء الأطفال سيتأثر نموهم الجسدي ام لا، لكنهم متفائلون بسبب أن أدمغة الأطفال لديها قابلية للتعافي بشكل كبير على خلاف البالغين، لذل من الممكن ان يتعافوا بدنيا وعقليا.

وقال طبيب الأطفال الدكتور شون ديوني، المسؤل الرئيسي عن الدراسة، إن معدلات انخفاض الذكاء لدى الاطفال كان كارثي وصادم لنا، رغم توقعنا حدوث ذلك لكن النسبة كانت كبيرة جدا، ولا نعلم مدى تدهورها اذا استمر الوباء فترات أطول.

وأضاف شون، إن الدراسة التي أجريت على 672 طفلا ولد نصفهم قبل مارس 2019 والنصف الاخر بعد ذلك الوقت، وشملت الإختبارات مهارات لفظية وحركية وعقلية لتحديد معدل الذكاء المعتاد.

وتابع شون قائلا:"وجدنا أن الأطفال الذين ولدوا في خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية كانوا اكثر سوءا في الختبارات، ويرجع ذل لإنشغال الأباء بأعباء الحياة دون التفرغ لتوفير مستلزمات الأطفال أو تنمية مهاراتهم".

واختتم: “لا يعني ذلك ان هؤلاء الأطفال سيصبحون أقل ذكاءا من أقرانهم في المستقبل، لكن يجب العمل من الان على تنمية مهاراتهم وتصحيح مسار نموهم فكلما زاد سنهم كانت فرصة تعلمهم مهارات جديدة أقل”.