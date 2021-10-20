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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

استشارى يكشف أبرز مضاعفات عمليات جراحات السمنة.. وطريقة العلاج

مضاعفات عمليات جراحات
مضاعفات عمليات جراحات السمنة

قال الدكتور كريم صبري استشارى السمنة والمناظير بطب عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، و عضو كلية الجراحين الأمريكية، أن هناك العديد من المضاعفات التي تلحق عمليات جراحات السمنة، ويمكن عند إكتشافها ان يقوم الطبيب بعلاجها على الفور.
 

 

مضاعفات عمليات جراحات السمنة

 

 

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وتابع صبري خلال ندوته بموقع “صدى البلد”، أن أبرز مضاعفات عمليات جراحات السمنة،  فك دبابيس المعدة، وتسري سائل المعدة إلى الغشاء البريتوني، ويمكن علاجه عبر تركيب دعامات، أو يتم إغلاقها مرة أخرى من قبل الطبيب.
 

مضاعفات عمليات جراحات السمنة


وأوضح صبري، أنه قلت مضاعفات عمليات جراحات السمنة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك لعدة أسباب، ومن بينها : ظهور العديد من التقنيات الحديثة، واستخدام دباسات الكمبيوتر الحديثة، ويمكن لهذا النوع من الدبابيس ان يقوم بحساب سمك نسيج المعدة.

وتابع، أن حديثا أصبح يمكن تفادي مضاعفات عمليات جراحات السمنة عبر إجراء اختيار تسريب، وهو يتم عبر وضع المعدة تحت ضغط شديد، وملاحظة ما إن كانت الدبابيس سوف تتحمل هذا الضغط أم لا .

وأشار صبري، إلى أنه في الفترة الأخيرة قمنا بالتوصل إلى استخدام طبقة من الدهون ويتم بها تخيط جدار المعدة على الدبابيس، وذلك لتقوية مكان العملية، وتساعدها على الالتئام بشكل سريع.

وإليكم اللقاء بالكامل من هنا 

 

جراحات السمنة عمليات جراحات السمنة مضاعفات عمليات جراحات السمنة دبابيس المعدة الدكتور كريم صبري

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