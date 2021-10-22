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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على أستون فيلا بثنائية في الشوط الأول

ارسنال
ارسنال

تقدم فريق ارسنال على ضيف أستون فيلا بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

وافتتح الغاني توماس بارتي التسجيل لـ ـرسنال في الدقيقة 23 من ضربة رأسية بعد متابعة للضربة الركنية التي نفذها سميث رو من الجهة اليسرى.

 

ومع نهاية الشوط الأول، قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لـ أرسنال؛ بعد عركلة لاكازيت من قبل مات تارجت مدافع فريق أستون فيلا.

 

وانبرى أوباميانج لتنفيذ ركلة الجزاء، وسددها؛ ليتصدى لها إيمليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا، قبل أن ترتد له ويسجلها في الشباك؛ لينتهي النصف الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون مقابل.

 

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كل من:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: تومياسو - بين وايت - جابريال - نونو تافاريس

خط الوسط: سامبي لوكونجا - توماس بارتي - سميث رو

خط الهجوم: بوكايو ساكا - بيير إيمريك أوباميانج - ألكسندر لاكازيت

ويجلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

الدوري الإنجليزي محمد النني أستون فيلا أوباميانج أرسنال تشكيل ارسنال

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