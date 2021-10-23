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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات السبت

موعد مباراة بيراميدز وعزام التنزاني فى إياب كأس الكونفدرالية

مباراة بيراميدز وعزام
مباراة بيراميدز وعزام التنزاني

يستضيف اليوم فريق بيراميدز نظيره عزام يونايتد التنزاني، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

 

وانتهت مباراة الذهاب بين فريق بيراميدز وعزام التنزاني في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز وعزام يونايتد التنزانى فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت، ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز لتحقيق الإنجاز الأفريقي مع الفريق السماوي بعد أن تولى المسؤولية قادما من الإسماعيلي خلفا لليوناني تاكيس جونياس .

 

طاقم حكام مباراة بيراميدز وعزام التنزاني 

 

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة بيراميدز وعزام التنزاني إلى طاقم تحكيمي مكون من : جورج جاتوجاتو من بوروندي ويعاونه المساعد الأول ديزير نكرونزيزا، والمساعد الثاني هيرفي كاكونزي، والحكم الرابع جافاري ندويمانا.

 

ويراقب اللقاء الصومالي حاجي يابورو، والمنسق العام الليبي عصام شرف الدين، ويراقب إجراءات فيروس كورونا المصري الدكتور محمد سلطان.

 

يذكر أن ممثلي نادى بيراميدز في الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وعزام التنزاني جاء على النحو التالي : أحمد زاهر المدير الإداري ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادى المنسق الإعلامي للفريق.

 

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل ويظهر حارس المرمى باللون الأصفر الكامل، ويرتدي نادي عزام اللون الأزرق كاملا، ويظهر حارس مرماه باللون الرمادي.

 

تم كذلك الاتفاق على أن يصل الفريقان لملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أن يسلم كل فريق التشكيل الخاص به بمجرد الوصول للملعب مباشرة.

 

وتم التأكيد كذلك على كافة الإجراءات الطبية والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا من حيث ارتداء الماسك الطبي في جميع اجراء الملعب ومنع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية واستخدام المطهرات والكحول، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

 

أوضح طاقم التحكيم أنه في حالة انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في تنزانيا، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور المقبل دون لعب وقت إضافي.

 

 

 

 

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