الاتصالات: منحة لبناء قدرات 1000 شاب في تكنولوجيات التحول الرقمي

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية منحة متقدمة لبناء قدرات 1000 من شباب الخريجين لإعدادهم لوظائف المستقبل في التحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن المنحة تتضمن عددا من المحاور التدريبية في الموضوعات المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإدارة عمليات الحوسبة السحابية والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحى الحياة، وفي ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة وبين شركة ميكروسوفت، والتي من خلالها يتم تنفيذ العديد من المهام في إطار التحول الرقمي للعديد من الجهات في الجهاز الإداري للدولة.

ووتابعت أن المنحة تهدف إلى تحقيق المعرفة والدراية بالتكنولوجيات المتطورة من خلال تدريب رقمي مكثف بالإضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وتدريبات عملية للوصول بالمتدربين إلى المستوى المنشود عالمياً في التخصص نظرياً وعملياً وينتهي التدريب بالحصول على الشهادات المتخصصة.

وأشارت إلى المنحة تسهم في صقل مهارات الشباب على النحو الذي يؤهلهم للمساهمة الفعالة في النهضة التكنولوجية بالدولة التي بدأت لتحقيق مصر الرقمية، وذلك إيمانا واعتمادا على كفاءة وقدرة الشباب المصري في استيعاب وسائل وتكنولوجيات العصر القادم التي تؤهلهم للعمل في السوق العالمي والمحلي على حد سواء.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ استراتيجية لإعداد وتأهيل الكوادر المصرية وتمكينهم من الحصول على الشهادات الاحترافية الدولية من كبرى الشركات العالمية التي تحرص على إقامة شراكات مع الوزارة في مجال بناء القدرات الرقمية لثقتهم في كفاءة الموارد البشرية المصرية وسهولة تقبلها للتدريب الاحترافي عالي المستوى.