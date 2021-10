أحمد الفيشاوى يودع مهرجان الجونة.. شاهد

ودع الفنان احمد الفيشاوى مهرجان الجونة ونشره عدة صور له من المهرجان ، عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .

وكتب احمد الفيشاوى “ About last night.. Thank you and goodbye Gff 2021 ”.

واختتمت اول أمس الجمعة فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي فعالياتها، التي انطلقت الخميس 14 أكتوبر الجاري.



ومنذ بداية حفل افتتاح مهرجان الجونة، استطاعت النجمات أن تلفت إليها الأنظار ويتصدرن التريند بسبب فساتينهم ، على الريد كاربت، وأبرزهم: أروى جودة ورانيا يوسف وإلهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، ياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.