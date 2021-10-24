اروى جودة تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

شاركت الفنانة اروى جودة متابعيها بـ عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وحازت الصور عى اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

قمر - مشاء الله

ويذكر ان قالت الفنانة أروى جودة، “أنا لجنة تحكيم في مهرجان الجونة لأفلام البيئة”، مؤكدة أنني لم أشاهد “فيلم ريش” لأنه لم يكن لدي وقت "

وأضافت أروى جودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية ” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن “موضوع الصيدلية كنت رايحة فيلم أتفرج عليه واتصورت مع صحابي على الريد كاربت وفوجئت بأن هناك صيدلية وضعت صورتي على علاج “السيلوليت” وتواصلت معهم على السوشيال ميديا”.

وتابعت أرودى جودة، أنه بالفعل اعتذرت الصيدلية عن هذا العمل وتم إزالة هذا الإعلان، ولكن بعد أن شاهده مئات المتابعين.