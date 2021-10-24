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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأثرتا بتواضعه وسلوكه

كيف أسلمت فتاتان من إنجلترا بفضل محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

اعترفت فتاتان بريطانيتان أنهما تأثرتا بتواضع وسلوك اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال زيارتهما إلى أسوان في مصر.

وقالت الشقيقتان إيمي ونيكي في تصريحات لإحدى الصحف البريطانية: "تأثرنا بأخلاق المسلمين في أوروبا ، وتواضع محمد صلاح لاعب ليفربول"، مُعبرتان بهذه الكلمات عن حبهما للإسلام وسعادتهما باعتناق الإسلام، دون إكراه من أحد وبعد دراسة الأمر بالشكل الصحيح.

إيمي ونيكي، شقيقتان من إنجلترا تعيشان بالقرب من مدينة ليفربول الإنجليزية، وكانتا تزوران مصر بغرض السياحة.

وسمعا في وطنهما عن الدين الإسلامي وتأثرا بأخلاق المسلمين المقيمين في أوروبا ووددهم للآخرين، بالإضافة إلى أخلاق وتواضع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.

مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول في معركة شرسة بالدوري الإنجليزي

رونالدو يتحدى محمد صلاح في التشكيل المتوقع لقمة مان يونايتد ضد ليفربول

وبدأت الشقيقتان تفكران في اعتناق الإسلام ، خاصة أن زيارتهما لمصر بغرض السياحة أرست لهما صورة إيجابية عن الإسلام والمسلمين تتعارض مع ما قدمته بعض وسائل الإعلام عن الإسلام والهجوم عليه.

محمد صلاح يقود ليفربول ضد مانشستر يونايتد

من جانب آخر يستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول عندما يحل ضيفاً على منافسه مانشستر يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب “أولد ترافورد”،  بقمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وستكون جميع الأنظار مسلطة على مواجهة فردية من نوع خاص بين رونالدو وصلاح، واللذين يعتبرهما كثير من المحللين وعدد كبير من الجماهير الأفضل في المسابقة منذ بداية الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما ياتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

وخاض مانشستر يونايتد 8 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، بينما حقق ليفربول الفوز في 5 مباريات وتعادل في ثلاث، ولم يتلق الريدز أي هزيمة.

لكن أنصار مانشستر يونايتد يشعرون بالمرارة في ظل النتائج الباهتة للفريق، الذي لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، بعدما خسر مباراتين وحقق تعادلاً وحيداً.

أما ليفربول يستهدف بقيادة نجمه محمد صلاح مواصلة بدايته الاستثنائية في الدوري الإنجليزي، وتحقيق الفوز السادس هذا الموسم، والمنافسة على لقب البريميرليج، طالما أن هناك احتمال حسابي لذلك.

محمد صلاح ليفربول الانجليزي فتاتان بريطانيتان الدين الإسلامي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

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