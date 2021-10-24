لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لـ وليد سليمان بعد إصابته

وجه شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى وليد سليمان نجم الأهلى بعد إصابته في مباراة المارد الأحمر والحرس الوطنى، التي أقيمت امس السبت ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.



ونشر لاعب الزمالك السابق، صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلقا عليها: "ألف سلامة عليك".



وكان وليد سليمان، تعرض للإصابة بارتجاج في المخ قبل نهاية مباراة فريقه أمام الحرس الوطني، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات القريبة من ستاد السلام.



وتأهل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.