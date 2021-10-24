عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل رياض يدعم حسام غالي بعد ترشحه في انتخابات الأهلي.. شاهد

غالي وشيتوس
غالي وشيتوس

دعم وائل رياض نجم الاهلي السابق زميله بالملاعب حسام غالي قائد الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي وعضو مجلس النواب، بعد ترشح الأخير في انتخابات القلعة الحمراء، ضمن قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، والمرشح في الانتخابات المقبلة بنفس المنصب.

وكتب شيتوس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" : "عشرة سنين كتير أوي ، بتبسط لما بشوف التطور الإداري اللي بيحصلك ، ودلوقتي بدعمك وبساندك بحُكم العشرة والإقتناع سوا ، ربنا يوفقك في إنتخابات مجلس الإدارة الجديد و تنجح وتكسر الدنيا" 

 

وتقدم حسام غالي، بأوراق ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء المحدد لها الخامس والعشرين والسادس والعشرين من نوفمبر المقبل، على معقد العضوية، ضمن قائمة محمود الخطيب، وتجول وسط أعضاء الجمعية العمومية الذين احتفلوا بعيد ميلاد قائد الفريق الأحمر السابق.

وائل رياض يدعم حسام غالي انتخابات الأهلي المقبلة نجم الأهلي عضو مجلس النواب القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

القباج: 12 متعاطيا للمخدرات من 900 سائق حافلات مدرسية وإحالتهم للنيابة

أخبار الرياضة..اشتباكات في الزمالك عقب عودة مرتضي منصور..مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

في يومه العالمي.. اكتشف أعراض شلل الأطفال وأسبابه

ليفربول ضد مان يونايتد.. صلاح يقود هجوم الريدز ورونالدو أساسيا

تورط فوتشي في تجارب قاسية على حيوانات ثبتت إصابتها بأمراض أخطر من كورونا

الخارجية الأمريكية تصنف مواطني روسيا كـ مشردين.. هذا هو السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

3 أنواع.. هيئة الدواء تحذر من تداخلات الأدوية وخطورتها على المرضى

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

وسام علي صدري.. شاهد أول رد من مرتضى منصور بعد عودته لنادي الزمالك

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

هو والعدم سواء.. أحمد شوبير يكشف تطورات أزمة عقوبة شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

شاهد.. سقوط مفاجئ لهليكوبتر في ملعب بمدينة ليبية.. تفاصيل

ركلات ولكمات مبرحة.. شاهد| شاب يعتدي على ممرضة داخل جناح عزل كورونا

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

فيديو

نائل نصار.. تعرف على ثروة المنوفي خاطف قلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ