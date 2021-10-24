وائل رياض يدعم حسام غالي بعد ترشحه في انتخابات الأهلي.. شاهد

دعم وائل رياض نجم الاهلي السابق زميله بالملاعب حسام غالي قائد الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي وعضو مجلس النواب، بعد ترشح الأخير في انتخابات القلعة الحمراء، ضمن قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، والمرشح في الانتخابات المقبلة بنفس المنصب.

وكتب شيتوس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" : "عشرة سنين كتير أوي ، بتبسط لما بشوف التطور الإداري اللي بيحصلك ، ودلوقتي بدعمك وبساندك بحُكم العشرة والإقتناع سوا ، ربنا يوفقك في إنتخابات مجلس الإدارة الجديد و تنجح وتكسر الدنيا"

وتقدم حسام غالي، بأوراق ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء المحدد لها الخامس والعشرين والسادس والعشرين من نوفمبر المقبل، على معقد العضوية، ضمن قائمة محمود الخطيب، وتجول وسط أعضاء الجمعية العمومية الذين احتفلوا بعيد ميلاد قائد الفريق الأحمر السابق.