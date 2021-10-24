دنيا سمير غانم تغيب عن تكريم والدها في ملتقى القاهرة للمسرح

غابت الفنانة دنيا سمير غانم عن حضور تسلم جائزة والدها الفنان الراحل سمير غانم وذلك خلال الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي والتي تحمل اسم والدها سمير غانم.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة الثالثة لملتقي المسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل اليوم "الأحد" بالمتحف القومي للحضارة، حيث تتواصل فعالياته طوال الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر الجاري .

دورة الملتقى هذا العام تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، ويشهد حفل الافتتاح حضور اللجنة العليا للملتقي وعلى رأسها الدكتور حسام بدراوي والفنانة سميرة عبد العزيز، والنائبة بمجلس النواب الكاتبة ضحي عاصي.

ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والنجوم على رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة شيرين، الفنان فتحي عبد الوهاب والمخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.

يشارك في الملتقى بدورته الثالثة ، ١٢ عرضا مسرحيا، ١٠ عروض منها ضمن المسابقة الرسمية للملتقى، وذلك من دول مصر وتونس وعمان والمغرب وروسيا، حيث تشارك من مصر جامعة عين شمس بعرضين مسرحيين، وجامعة المنصورة بعرض واحد.

وتضم مسابقات الملتقى أيضا هذا العام كل من مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى.

لجنة التحكيم:

تتكون لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية كل من النجم جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا