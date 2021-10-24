محمود جنش يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده

حرص محمود جنش حارس مرمي فيوتشر علي تهنئة زميله طارق حامد نجم خط وسط نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ 33، الذي ولد، يوم 24 أكتوبر عام 1988، في قرية كفر الأصالى التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.



ونشر حارس مرمي الزمالك السابق صورة له برفقة طارق حامد عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب "عيد ميلاد سعيد".



يذكر ان طارق حامد، ولد يوم 24 أكتوبر عام 1988، في قرية كفر الأصالى التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وكانت بداية مسيرته الكروية مع نادي طلائع الجيش، والذي لعب بقميصه ثلاث مباريات فقط في موسم 2009-2010.

وخاض طارق حامد 282 مباراة مع نادي الزمالك، سجل فيها 6 أهداف كما قدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه، ونال 59 بطاقة صفراء بالإضافة إلى 5 بطاقات حمراء في مسيرته مع القلعة البيضاء حتى الآن.



وتوج طارق حامد بـ 11 بطولة مختلفة مع نادي الزمالك، حيث حصد لقب الدوري المصري مرتين، مقابل 4 بطولات في كأس مصر، وبطولتين في كأس السوبر المصري، كما توج بكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المصري السعودي مرة.