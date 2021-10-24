صورة.. محمد يوسف يوجه رسالة لـ وليد سليمان بعد إصابته

وجه محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة لوليد سليمان نجم الفريق عقب إصابة الأخير في مباراة الفريق الأحمر أمام الحرس الوطني بطل النيجر، امس السبت، في إياب الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا.



ونشر محمد يوسف عبر "تويتر" صورة له مع الحاوي وكتب "ألف سلامة على الحاوي وليد سليمان تمنياتي لك بالشفاء العاجل وأن تعود إلي الملاعب سريعا الحمد لله قدر الله ماشاء فعل ♥".



وكان وليد سليمان تعرض للإصابة بارتجاج في المخ قبل نهاية مباراة فريقه أمام الحرس الوطني، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات القريبة من ستاد السلام.



تأهل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء امس السبت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.