من الأهرامات .. درة بإطلالة أنيقة برفقة زوجها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة درة صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت درة بصحبة زوجها بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان أسود قصير وبوت باللون الأسود واعتمدت تسريحة شعر منسدل.



وكتبت درة تعليق قائلة: "حدث عالمي فريد من نوعه يحدث على أرض مصر فنانون تشكيليون ونحاتون صمموا أعمالًا فنية معاصرة على سفح الأهرامات العظيمة".



جدير بالذكر، أن آخر عمل درامي للفنانة درة مسلسل " بين السما والأرض" الذي عرض خلال شهر رمضان وشاركها البطولة الفنان هاني سلامة، نجلاء بدر، سوسن بدر ومحمد ثررت.