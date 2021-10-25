مرتضى موقف ومجمد ولا مجمد ومش موقوف؟..هيئة قضايا الدولة تجيب

قال المستشار أيمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، إن حكم اليوم الذى صدر لمرتضي منصور في حالة تنفيذه فهو ليس مجمد ، لافتا إلي انه بموجب الحكم الذى حصل علية قبل ذألك بخصوص عقوبة اللجنة الأولمبية فهو ليس موقوف إلا أن يفصل في الطعن من الإدارية العليا .

وأضاف أيمن سيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن محكمة القضاء الإداري حكمت لصالح مرتضي منصور برفع الوقف المفروض علية من جانب اللجنة الأولمبية المصرية وبعدها قامت اللجنة بالطعن في الحكم باعتباره صادر ضدها وطعنت في هذا الحكم أمام الإدارية العليا .

وأوضح أيمن سيد ، أن وزارة الشباب والرياضة هي التي يمكنها أن تقوم بعمل استشكال في الحكم ، لأنها هي التي صدر ضدها الحكم وهذا اذا كان لديها أسباب للأشكال .