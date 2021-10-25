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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة للجماهير.. الإسماعيلي يكشف موقفه النهائي من إذاعة مباراة الأهلي.. فيديو

الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي

قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، إن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، ستكون صعبة للغاية، إلا أن الميزانيات التي صرفتها الأندية هي من تحسمها، لا سيما وأنه هناك تفاوت في حجم إنفاق الأندية.

وأضاف وحيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الإسماعيلي قرر عدم إذاعة مباراة الأهلي في افتتاح مبارياته بالدوري، بسبب انتهاء عقد الرعاية مع شركة بريزنتيشن، ولم يتم التجديد، مع أحقية حصول النادي على 44 مليون ونصف المليون جنيه.

وأشار وحيد، إلى أن إذاعة المباراة تخضع لاعتبارات إعلانية، إلا أن اللاعبين سيخوضون المباراة بدون إعلانات، فضلًا عن عدم وضع إعلانات داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه تم إخطار جميع الجهات بعدم إذاعة اللقاء، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

واختتم تصريحاته، أن طلعت يوسف، مدرب الإسماعيلي، تحسنت حالته الصحية تمامًا، على أن يخضع لمسحة كورونا، خلال 48 ساعة، لكنه سيغيب عن مباراة الأهلي المقبلة، لحين صدور أي جديد في هذا الأمر.

علاء وحيد النادي الاسماعيلي الدوري الممتاز مباراة الأهلي طلعت يوسف

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