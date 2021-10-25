البرهان : قواتنا المسلحة استجابت لثورة الشباب فى السودان .. فيديو

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إنه سيتم العمل ببعض المواد فى الوثيقة الدستورية.

وأعلن “البرهان” ، خلال كلمة له منذ قليل مذاعة على قناة إكسترا نيوز، إنهاء عمل ولاة السودان ، حتى الوصول إلى الانتخابات العامة.

وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إلى أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب فى السودان، كما أننا مستمرون فى عملية الانتقال الديمقراطى حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان.