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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لبحث التعاون المشترك.. رئيس ديوان الرقابة المالية البحريني يستقبل السفير الهندي

رئيس ديوان الرقابة
رئيس ديوان الرقابة المالية يستقبل السفير الهندي

استقبل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية البحريني، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند المعتمد لدى مملكة البحرين.

 

ورحب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بالسفير الهندي، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو على كافة المستويات وبخاصة في مجال الرقابة، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها السفير لتطوير وتنمية أواصر العلاقات البحرينية الهندية، متمنياً له كل التوفيق والسداد.

 

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من جانبه، أعرب شريفاستاف عن شكره وتقديره للشيخ أحمد على حفاوة الاستقبال، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البحرين والهند، والحرص على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1883 (ISIN BH0004683643) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

 

وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 27 أكتوبر 2021  وتنتهي في 26 يناير 2022، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 1.40% مقارنة بسعر الفائدة 1.42% للإصدار السابق بتاريخ 20 أكتوبر 2021.

 

وبلغ معدل سعر الخصم 99.646% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.622% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 134%، كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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