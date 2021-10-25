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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آكلات البحرين.. طريقة تحضير مجبوس الدجاج

مجبوس الدجاج
مجبوس الدجاج

مجبوس الدجاج من الأكلات الإماراتية الشهيرة، كما أنها تحتوي على الكثير من النكهات اللذيذة، ويمكن تقديم مجبوس الدجاج في وقت القصير فهي من الأكلات السهلة . 

 

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مقادير مجبوس الدجاج

كيلو دجاج مقطع

كيلو أرز مغسول 

2 طماطم مقطعة

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2-3 كوب ماء حسب الأرز

كوب كزبرة مفرومة

4 حبات لومي أسود "الليمون الأسود المجفف"

قرنفل، قرفة، هيل، ورق لورى

ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة فلفل أحمر ناعم 

ملعقة صغيرة كمون حب

ملعقة صغيرة هيل حب 

ملعقة صغيرة كزبرة حب  

ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم 

ملعقة صغيرة زنجبيل معجون

1 ملعقة صغيرة ثوم معجون

فلفل أخضر حار

 

طريقة تحضير مجبوس الدجاج

1- في زيت على النار ضعي البصل ويقلب إلى أن يميل لونه إلى البنى الفاتح.

2- تضاف البهارات الصحيحة (القرفة، القرنفل، ورق الغار، الهيل).

3- ثم ضيفي البهارات المطحونة ويوضع عليها الدجاج ويحمر لمدة 10 دقائق مع التقليب بخفة.

4- وضعي الطماطم ومعجون الطماطم والكزبرة والثوم والزنجبيل واللومى، وقلبي جيدا أن تصبح الطماطم لينة. 

5- ضيفي الماء واتركيه إلى أن ينضج الدجاج، ثم قومي باخراج الدجاج وضعيه فى الفرن حتى يتحمر.

6- ضعي الأرز فى إناء عميق مع التحكم فى مقدار المرق المناسب لطبخه 

7- عند تبخر ماء الأرز، نعيد وضع الدجاج فوق الأرز ونغلق القدر لمدة 25 إلى 30 دقيقة على نار هادئة جداً حتى تمام الاستواء.

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