نشرة الحوادث| تأجيل محاكمة 34 متهما بقضية تقديم الكفن بعين شمس.. حبس متهم بقتل سائق وطالب في شبين القناطر

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم السبت عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة34 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بتقديم الكفن بعين شمس لجلسة 26 ديسمبر لطلبات الدفاع ، مع إخلاء سبيل 6 متهمين على ذمة التحقيقات وهم: صباح أحمد عليوة ومنى نصر الدين ورجب أحمد حسن وعلاء عبدالمنعم ومصطفى عبدالمنعم ورضا أحمد يوسف.

أمرت نيابة شبين القناطر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي طالب وشخص أخر في رشاح قرية نوى بمركز شبين القناطر.

نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الأمن العام في كشف غموض الواقعة وضبط مرتكب الحادث والذي تبين أنه خطط لسرقة سيارة من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة لتنفيذ جريمته.

تقدم المحامي كمال شعيب، وكيلًا عن ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لـ نادي الزمالك، باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعنين رقمي 13034 و 14749 لسنة 75 قضائية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في الطعنين سالفي الذكر بإلغاء قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلس الزمالك وعودة مرتضى منصور لرئاسة النادي لحين انتهاء مدته.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس، بعدم قبول الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف، والتي يطالب صاحبها فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم منطقة «الزرايب»، والتي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 23 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40858 لنسة 74 ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة، ووزير الزراعة، وزير الإدارة المحلية.

لقى شاب مجهول الهوية مصرعه فى حادث تصادم بقطار أثناء عبوره شريط سكة حديد محطة الغزل التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمصرع شاب مجهول الهوية فى العشرينات من العمر إثر تصادم بقطار .