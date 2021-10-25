حبس متهم بقتل سائق وطالب في شبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي طالب وشخص أخر في رشاح قرية نوى بمركز شبين القناطر.

نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الأمن العام في كشف غموض الواقعة وضبط مرتكب الحادث والذي تبين أنه خطط لسرقة سيارة من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة لتنفيذ جريمته.



وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة حول جريمة شبين القناطر مشيرا إلى أن فكرة اختمرت فـى ذهنه لارتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة وفى سبيل ذلك تحصل على طبنجة وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها.



واستقل سيارة أجرة وقام بإطلاق عيار ناري على قائدها فأودى بحياته وقام بنقل جثته وألقى بها في مكان العثور عليها وعقب ذلك اتصل بالطالب باستخدام هاتف السائق واستدرجه لمكان العثور على الجثة بهدف خطفه إلا أنه اكتشف عدم تدبير مكان لإحتجازه فقام بالتخلص منه عن طريق قتله وقام بإلقاء جثته بمحل العثورعليها.



أضاف في التحقيقات أنه إستعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بإدعاء تسليم السيارة لمالكها وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأشعل النيران بها.



وأرشد المتهم عن السيارة وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 فوارغ طلقات نارية وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجني عليهما بتركه بين مقاعد أحد أوتوبيسات الأجرة وتم التوصل إليه كما أرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.



فقد تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من أجهزة البحث الجنائي بالعثور على جثتين برشاح نوى مركز شبين القناطر وانتشالهما وتبين أن الجثتين لطالب مقيم بدائرة المركز وأخر مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة وعثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهم الشخصية.