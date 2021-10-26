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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات.. كاف يحدد موعد مباريات دور المجموعات وإعادة تشكيل اللجان

كاف
كاف

عقد اليوم الإثنين ‏الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اجتماعا ناقش خلاله اخر المستجدات حول مختلف القضايا على ساحة القارة السمراء.

 

 واتخذ الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف ٤ قرارات حاسمة اليوم الاثنين خلال اجتماعه. واعتمد اليوم الإثنين الاتحاد الافريقي لكرة القدم تشكيل مختلف اللجان داخل الكاف.

 

 وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف موعد انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي القادم يوم 25 نوفمبر المقبل. وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الموعد الرسمي لقرعة دوري المجموعات بدورى ابطال افريقيا يوم 23 ديسمبر المقبل. 

 

وقررت الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تأجيل إنطلاق دوري المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية لنهاية شهر فبراير بسبب كأس العالم للأندية. كانت تقارير إعلامية أشارت إلى ان بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون على مدار شهرى يناير وفبراير المقبل تواجه شبح التأجيل إلى إشعار آخر. وافادت تقارير إعلامية إلى تعرض بطولة الكان إلى خسائر مالية باهظة بسبب الإعلانات وحقوق البث الفضائي حال إقامتها في موعدها. 

 

واكدت التقارير الإعلامية الى أن ما يزيد من فرص التأجيل لانطلاق بطولة الكان فى الكاميرون عدم الانتهاء من الاتفاق على سيارات البث الفضائي وسفر معدات النقل التليفزيوني إلى الكاميرون فى ظل ضيق الوقت. وسلطت التقارير الإعلامية على وجود صعوبات لدى الشركة الفرنسية الحاصلة علي حق بيع التذاكر في التسويق.للمباريات أمام الجماهير.

 

 واوضحت التقارير الإعلامية أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف سوف يبحث عن مخرج ٱمن خلال الساعات القادمة من أجل تفادى تأجيل بطولة الأمم الأفريقية إلى أجل غير مسمى ومحاولة إيجاد سبل لتذليل العقبات سالفة الذكر.

 

 يذكر أن مجموعات كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون جاءت على النحو التالي.. المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.

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