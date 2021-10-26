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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو وردة يشارك متابعيه بصورة له من داخل الجيم.. شاهد

صدى البلد

نشرعمرو وردة لاعب فريق أنورثيس القبرصي، صورة  له من داخل الجيم وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

ربنا يحميك ويوفقك يارب - عاش يا وحش - العالمى 

 

و شارك المصري عمرو وردة في تعادل فريقه أنورثوسيس فاماجستا مع فلورا تالين 2/2 في الجولة الثانية من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

 

سجل أهداف المباراة كل من ميلوس ديليتيتش، ودينيس بوبوفيتش في الدقيقتين 25، 29 على التوالي لصالح فريق أنورثوسيس فاماجوستا.

 

بينما سجل اللاعب راونو سابينن، في الدقيقتين 38، و 78 لصالح فلورا تالين.

 

وشهدت المباراة تواجد عمرو وردة في التشكيل الأساسي للمباراة ولعب المباراة كاملة، لكن وردة أهدر فرصة لهدف قاتل في نهاية المباراة ليحرم فريقه من الخروج فائزا باللقاء. 

عمرو وردة

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