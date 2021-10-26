نهاد أبو القمصان: أحكام الابتزاز الإلكتروني مشددة في الحبس والتعويض المدني

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تلقيها الكثير من حالات الابتزاز عبر الانترنت، موضحا أن بعض الازواج يستسهلون إرهاب زوجاتهم بالابتزاز حال طلب الطلاق أو الخلاف، كما أن بعض الأزواج يستخدمون صور وفيديوهات ضد زوجاتهم حال وجود خلاف بينهم.



وحذرت نهاد ابو القمصان، في حوار مع الاعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، كل سيدة بضرورة رفض التصوير عارية حتى مع زوجها لأسباب مختلفة تعرضها للخطر، قائلة: "على السيدات الحذر من التصوير عاريات بسبب حالات اصلاح الكومبيوتر والتليفونات على يد متخصصين".



وأوضحت نهاد ابو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنه لا فرق في العقوبة في حالات الابتزاز بين الزوج وغيره في مسميات العلاقات، والزوج يأخذ أقصى عقوبة حال ابتزاز زوجته، لافتة إلى وجود فرق بين الموافقة على التصوير والسماح بنشر الصور، وأكدت أن كل الجرائم الالكترونية تنظرها المحكمة الاقتصادية، وأحكام الابتزاز الالكتروني تكون مشددة في الحبس والتعويض المدني.

