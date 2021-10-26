أول تعليق للرئيس العراقي بشأن الهجوم الإرهابي على ديالي

علق الرئيس العراقي برهم صالح، على الهجوم المسلح الذي وقع اليوم الثلاثاء، من قبل تنظيم داعش الإرهابي على محافظة ديالي شرق البلاد.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال صالح إن "الحادث الإرهابي على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد".

وأضاف "الحادث هو تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة.. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا".

ووقع مساء اليوم، هجوم مسلح من قبل تنظيم داعش الإرهابي على محافظة ديالي شرق البلاد.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة 18 شخصًا في المقدادية بمحافظة ديالى.

وأوضح المصدر أن "عناصر داعش هاجموا قرية الرشاد في قضاء المقدادية ب‍ديالى"، لافتًا إلى أن حصيلة الهجوم بلغت 8 قتلى و10 جرحى".

وأشار الى أن “تعزيزات عسكرية وصلت إلى قرية الرشاد للسيطرة على الوضع الأمني هناك”.

فيما ذكرت وكالة "رويترز"، منذ قليل، أن حصيلة هجوم داعش ارتفعت إلى 11 قتيلًا و15 مصابًا.