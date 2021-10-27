ياسمين رئيس في رسالة غامضة: ‏قررت عدم الرد على التفاهات والسخافات

وجّهت الفنانة ياسمين رئيس رسالة غامضة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت ياسمين رئيس قائلة: "قررت عدم الرد علي التفاهات والسخافات وشكرًا 🌺" وانهالت عليها تعليقات متابعيها.



يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل 60 دقيقة، من بطولة محمود نصر، وشيرين رضا، وخالد كمال، وفاطمة البنوي، ومها نصار، وأحمد كشك، وبمشاركة سوسن بدر، وأحمد رزق، وحنان يوسف، وأحمد الرافعي، ومروة الأزلي وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي.



وشاركت ياسمين خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل وغيرهم.