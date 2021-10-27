أدواره كلها مميزة.. تامر مرسي يهنئ هاني رمزي بعيد ميلاده

حرص المنتج الكبير تامر مرسي، على تقديم التهنئة للفنان هاني رمزي، بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر".



وكتب تامر مرسي قائلاً : "‏‏النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الفنان اللي كل أدوارة فعلاً بتكون مميزة وكلنا بنحبه الفنان الكوميدي الجميل ‎هاني رمزي.. سينرجي بتقول كل سنة وانت طيب يا فنان".



ويحتفل الفنان هاني رمزي يوم 26 أكتوبر بعيد ميلاده ، والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1964، حيث أتمّ 57 عامًا.

هاني رمزي ولد في محافظة المنيا وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية.

والده محام شهير، وكان غير محبذ دخول نجله المجال الفنى فى البداية، حيث كان يرغب فى أن يستكمل مشوار العائلة التى تعمل فى مجال المحاماة والقضاء.

وكان ظهوره للمرة الأولى مع الفنان وحيد سيف في مسرحية "عايزة مليونير"، ثم عمل مع الفنان المسرحي محمد صبحي في فرقته وقدم معه مسرحيات "تخاريف" و"وجهة نظر".

اتجه هاني رمزي للسينما في أواخر التسعينيات وقدم عدة أدوار مساعدة في أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية وناصر 56 والحب الأول".

بدأ هاني رمزي الحصول على أدوار البطولة في السينما والتليفزيون منذ عام 2001، من أشهر أفلامه: "جواز بقرار جمهوري، غبي منه فيه، عايز حقي.