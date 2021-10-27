عائشة بن أحمد تستعرض جمالها وأنوثتها بـ روب أبيض |صور

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها بصورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، بإطلالة جذابة.



ظهرت عائشة بن أحمد مرتدية روبًا أنيقًا باللون الأبيض واعتمدت على رفع شعرها الأشقر مع ترك خصلات بسيطة مما أبرزت جمال ملامحها.



من الناحية الجمالية وضعت مكياجًا يتناسب مع لون بشرتها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها البسيطة الجميلة.



يذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في دراما رمضان المنصرم، وحقق نجاحا كبيرا.



والمسلسل بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، آدم الشرقاوي، مايان السيد، أسامة الهادي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.