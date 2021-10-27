في باريس.. ميسي يلتقي بالنجم البرازيلي رونالدينيو

شارك البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة الاسباني السابق، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهر رونالدينيو بصحبة ميسي لاعب باريس سان جيرمان وعلق عليها: وضع الاستعراض في الوقت الحاضر" نالت اعجاب الملايين من متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



تواجد النجم البرازيلي رونالدينيو، لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، في ملعب حديقة الأمراء الذي جمع فريق بي إس جي بنظيره لايبزج ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.



وارتدي رونالدينيو قميص باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة من 2001 حتي 2003، ولعب 77 مباراة وأحرز 25 هدفاً و17 تمريرة حاسمة.